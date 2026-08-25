Le Dr Natasha Hodgson est professeure associée d'histoire et directrice du Centre de recherche en histoire, patrimoine et études de la mémoire (CRHHMS) à l'université Nottingham Trent, au Royaume-Uni. Ses recherches portent principalement sur les périodes médiévale et moderne, avec un intérêt particulier pour les femmes au Moyen Âge, le genre, les masculinités, l'histoire des guerres de religion ainsi que l'histoire sociale et culturelle.