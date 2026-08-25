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Au cours de la bataille de Hastings, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, a vaincu les forces anglaises dans le sud de l'Angleterre.
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FASCINANT

25 août 2026

Ce que trois figures féminines de la tapisserie de Bayeux révèlent des femmes du Moyen Âge

La tapisserie de Bayeux est l'un des témoignages de culture matérielle les plus célèbres produits dans l'Angleterre médiévale. Elle revêt une importance capitale pour notre compréhension de la conquête normande, en relatant les événements tels qu'ils se sont déroulés et la manière dont ils ont été mémorisés.

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MOTS-CLES

Femmes , tapisserie de Bayeux , Moyen-Age , France , Angleterre , conquête normande

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
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Natasha R. Hodgson

Le Dr Natasha Hodgson est professeure associée d'histoire et directrice du Centre de recherche en histoire, patrimoine et études de la mémoire (CRHHMS) à l'université Nottingham Trent, au Royaume-Uni. Ses recherches portent principalement sur les périodes médiévale et moderne, avec un intérêt particulier pour les femmes au Moyen Âge, le genre, les masculinités, l'histoire des guerres de religion ainsi que l'histoire sociale et culturelle.