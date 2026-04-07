GUERRE EN IRAN

7 avril 2026

Ce que les frappes iraniennes sur des centres de données Amazon changent — ou non — à la conduite de la guerre

Avant l'aube du 1er mars 2026, des drones iraniens Shahed ont frappé deux centres de données d'Amazon Web Services aux Émirats arabes unis. Un troisième centre de données commercial à Bahreïn a été touché, bien qu'il soit moins certain qu'il ait été délibérément ciblé. C'est la première fois qu'un pays cible délibérément des centres de données commerciaux en temps de guerre.