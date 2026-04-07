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Cette photo diffusée par Sepanews, le site officiel du Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI), le 17 février 2026, montre le tir d'une roquette lors d'un exercice militaire mené par des membres du CGRI et de la marine dans le détroit d'Ormuz.
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GUERRE EN IRAN

7 avril 2026

Ce que les frappes iraniennes sur des centres de données Amazon changent — ou non — à la conduite de la guerre

Avant l'aube du 1er mars 2026, des drones iraniens Shahed ont frappé deux centres de données d'Amazon Web Services aux Émirats arabes unis. Un troisième centre de données commercial à Bahreïn a été touché, bien qu'il soit moins certain qu'il ait été délibérément ciblé. C'est la première fois qu'un pays cible délibérément des centres de données commerciaux en temps de guerre.

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MOTS-CLES

Guerre en Iran , Amazon , frappes , data centers , cloud , IA , investissements , golf

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Dennis Murphy
Doctorant en géopolitique

Dennis Murphy est doctorant à Georgia Tech, où il travaille avec le professeur Jon Lindsay, et chercheur associé à la RAND Corporation, où il a auparavant effectué un stage d'été. Ses recherches portent sur les interactions entre les technologies émergentes, l'intelligence artificielle, les études chinoises, l'histoire et la concurrence stratégique.

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