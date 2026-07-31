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31 juillet 2026
Ce que les controverses autour de l'arbitrage vidéo dans le sport révèlent de l’efficacité comparée de l'IA et des décisions humaines
Si vous avez suivi la Coupe du Monde de la FIFA 2026, vous avez probablement observé ce rituel désormais familier : un but, une célébration, puis un arbitre portant la main à son oreillette tandis que supporters et joueurs attendent le verdict la VAR.
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MOTS-CLESFootball , Coupe du monde , Var , arbitrage vidéo , IA , Intelligence Artificielle , prise de décision
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Pooya Tabesh est professeur agrégé de management à la California State University, Los Angeles, où il enseigne le management et la stratégie aux niveaux du premier et du deuxième cycle.
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A PROPOS DES AUTEURS
Pooya Tabesh est professeur agrégé de management à la California State University, Los Angeles, où il enseigne le management et la stratégie aux niveaux du premier et du deuxième cycle.