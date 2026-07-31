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Un écran géant affiche un but en cours de vérification par l'arbitrage vidéo (VAR) lors du match de quart de finale de la Coupe du monde de football 2026 opposant la Norvège à l'Angleterre au Miami Stadium, à Miami Gardens, le 11 juillet 2026.
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ASSISTANCE VIDEO

31 juillet 2026

Ce que les controverses autour de l'arbitrage vidéo dans le sport révèlent de l’efficacité comparée de l'IA et des décisions humaines

Si vous avez suivi la Coupe du Monde de la FIFA 2026, vous avez probablement observé ce rituel désormais familier : un but, une célébration, puis un arbitre portant la main à son oreillette tandis que supporters et joueurs attendent le verdict la VAR.

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MOTS-CLES

Football , Coupe du monde , Var , arbitrage vidéo , IA , Intelligence Artificielle , prise de décision

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A PROPOS DES AUTEURS
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Pooya Tabesh

Pooya Tabesh est professeur agrégé de management à la California State University, Los Angeles, où il enseigne le management et la stratégie aux niveaux du premier et du deuxième cycle.