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Ce que les controverses autour de l'arbitrage vidéo dans le sport révèlent de l’efficacité comparée de l'IA et des décisions humaines

Si vous avez suivi la Coupe du Monde de la FIFA 2026, vous avez probablement observé ce rituel désormais familier : un but, une célébration, puis un arbitre portant la main à son oreillette tandis que supporters et joueurs attendent le verdict la VAR.