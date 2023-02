Ce que la courbe de Gatsby le magnifique nous apprend des inégalités d’éducation

Des lycéens dans une salle de classe. Quels sont les liens entre les inégalités scolaires et la mobilité sociale ?

Des universitaires de la London School of Economics et de l'université de Surrey ont travaillé sur la manière dont les origines sociales des familles déterminent les résultats scolaires et les destins sociaux économiques. Et sur ce que les politiques publiques peuvent faire ou non pour y remédier.

Atlantico : Traditionnellement, qu'est-ce que la courbe de Gatsby le Magnifique en économie, que montre-t-elle ?

Matthias Doepke : La courbe de Gatsby le Magnifique est une relation entre les inégalités économiques et la mobilité sociale dans une économie. L'inégalité économique fait référence à l'écart entre les riches et les pauvres; une mesure commune de l'inégalité est le ratio du revenu moyen des familles dans les 10 % supérieurs de la répartition des revenus à celles des 10 % inférieurs, où un ratio plus élevé indiquerait plus d'inégalités. La mobilité sociale fait référence à la capacité des membres de différentes familles à se déplacer vers le haut ou vers le bas dans la répartition des revenus. Une forte mobilité sociale signifie qu'un enfant dont les parents étaient relativement pauvres a de bonnes chances d'évoluer, tandis qu'une faible mobilité sociale signifie que les enfants qui ont grandi dans la pauvreté resteront pauvres, et inversement pour les enfants issus de familles riches. La courbe de Great Gatsby montre que, empiriquement, les pays avec beaucoup d'inégalités ont aussi une faible mobilité sociale. En d'autres termes, dans les pays inégaux, non seulement les pauvres sont moins bien lotis dans le présent, mais leurs enfants ont également des perspectives limitées de progresser dans la société à l'avenir.

Dans quelle mesure existe-t-il une courbe éducative de Gatsby ?

La courbe éducative de Gatsby le magnifique examine l'impact de l'inégalité économique sur l'inégalité dans l'éducation. Il existe une courbe de Great Gatsby en matière d'éducation dans le sens où, dans des pays plus inégalitaires, nous observons un écart plus important entre le niveau d'instruction des enfants issus de familles riches et pauvres. Par exemple, dans un pays inégalitaire, la plupart des enfants de la classe moyenne supérieure peuvent aller à l'université alors que les enfants de la classe ouvrière ne vont qu'au lycée. Dans les pays plus égalitaires, ces écarts sont moindres. Une observation intéressante est que ces écarts se manifestent en termes de réussite (c'est-à-dire d'années de scolarité), mais pas en termes de réussite réelle, telle que mesurée par les notes ou les résultats aux tests. En d'autres termes, dans les pays très inégalitaires, les enfants issus de familles riches ne réussissent pas mieux en termes de performances scolaires, mais finissent néanmoins par être plus scolarisés.

Comment avez-vous établi ce lien entre inégalité scolaire et mobilité sociale ? Comment l'avez-vous mesuré ?

Pour établir cette relation, nous avons combiné les données sur les inégalités économiques de la Banque mondiale, les informations sur la mobilité sociale de la base de données mondiale sur la mobilité intergénérationnelle et les données sur les performances des étudiants de l'étude internationale PISA. Pour le rendement des élèves, nous avons utilisé leurs scores en mathématiques et en lecture du PISA.

Les résultats sont-ils surprenants ?

Oui et non. On soupçonne depuis longtemps que l'accès à l'éducation est un moteur majeur de la mobilité sociale (ou de son absence), il ne faut donc pas s'étonner qu'une courbe de Gatsby de l'éducation existe. Dans le même temps, le fait de constater que cette courbe n'apparaît que pour le niveau d'études mais pas pour les résultats nous donne de nouvelles informations sur les origines de la faible mobilité sociale. Si les familles riches étaient capables d'une manière ou d'une autre d'améliorer les véritables performances scolaires de leurs enfants (par exemple, en embauchant des tuteurs privés coûteux), cela devrait apparaître dans les résultats des tests. L'observation selon laquelle nous ne trouvons pas d'effet sur les résultats aux tests, mais néanmoins sur la réussite, suggère que d'autres mécanismes sont à l'œuvre. Par exemple, dans les pays inégaux, il peut y avoir des obstacles informels supplémentaires à l'accès à l'université que seules les familles les plus aisées savent franchir, ou il peut y avoir des différences dans les aspirations des enfants qui se reflètent ensuite dans les résultats scolaires.

Au vu de vos résultats, quelles devraient être les implications politiques de votre travail ?

De manière générale, les données suggèrent que les économies avancées sont encore loin de l'idéal d'égalité des chances pour tous les enfants dans l'éducation. L'amélioration de cette situation nécessite une action sur plusieurs fronts, y compris l'éducation de la petite enfance, l'accès à l'université et la formation professionnelle.

Dans quelle mesure le Covid a-t-il renforcé les inégalités scolaires ?

Le tableau final se dessine encore, mais il est déjà évident que le Covid a accru les inégalités éducatives à tous les niveaux. Au fur et à mesure de la fermeture des écoles, de grands écarts se sont creusés entre les élèves en fonction de leur environnement d'apprentissage à domicile et de la capacité de leurs parents et tuteurs à les soutenir dans leur travail scolaire. Les études à venir montrent systématiquement des écarts de réussite socio-économique plus importants après la pandémie, et ces écarts semblent être particulièrement importants dans les pays à faible revenu. Faire face aux conséquences de l'inégalité accrue en matière d'éducation sera un défi central pour les décideurs politiques pendant de nombreuses années.

