Des personnes en deuil entourent un mémorial de fortune composé de fleurs et de bougies en hommage aux victimes d'un attentat à la voiture piégée sur un marché de Noël à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 23 décembre 2024.
PRATIQUE ANCESTRALE
19 janvier 2026
Ce pouvoir caché des rituels de deuil collectif
Des cérémonies funéraires somptueuses aux obsèques nationales suivies par des millions, les rituels de deuil révèlent leur pouvoir unique : unir les individus, façonner l’identité collective et mobiliser la générosité. Même face à la perte, le partage d’une expérience émotionnelle intense crée des liens durables, parfois aussi forts que ceux de la famille.
5 min de lecture
MOTS-CLESRituels , deuil , sociétés , religions , la reine Elizabeth II , Pape François , générosité , Solidarité
THEMATIQUESSociété
Claire White est professeure d'études religieuses à l'Université d'État de Californie à Northridge
