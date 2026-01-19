POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des personnes en deuil entourent un mémorial de fortune composé de fleurs et de bougies en hommage aux victimes d'un attentat à la voiture piégée sur un marché de Noël à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 23 décembre 2024.

©

Des personnes en deuil entourent un mémorial de fortune composé de fleurs et de bougies en hommage aux victimes d'un attentat à la voiture piégée sur un marché de Noël à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 23 décembre 2024.

PRATIQUE ANCESTRALE

19 janvier 2026

Ce pouvoir caché des rituels de deuil collectif

Des cérémonies funéraires somptueuses aux obsèques nationales suivies par des millions, les rituels de deuil révèlent leur pouvoir unique : unir les individus, façonner l’identité collective et mobiliser la générosité. Même face à la perte, le partage d’une expérience émotionnelle intense crée des liens durables, parfois aussi forts que ceux de la famille.

Photo of Claire White
Claire White Go to Claire White page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Rituels , deuil , sociétés , religions , la reine Elizabeth II , Pape François , générosité , Solidarité

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Claire White image
Claire White
Professeure d'études religieuses

Claire White est professeure d'études religieuses à l'Université d'État de Californie à Northridge

Populaires

1La consommation d’électricité a été la même en 2025 qu’en 2001 mais, pour une raison « étrange », les projections officielles ne cessent d’affirmer qu’elle augmente de manière exponentielle…
2Chute simultanée du niveau scolaire partout dans l'OCDE : à qu(o)i la faute ?
3Groënland : beaucoup de bruit (trumpiste) pour rien ?
4Bots islamistes : quand la coupure de l’Internet iranien débranche "curieusement" des comptes politiques européens
5Transition énergétique : comment l’Occident s’est laissé distancer dans la course à la tech verte
6Frustré, vexé, humilié… cette fois, le patronat français va se fâcher, il était temps
7Jordan Bardella s’éclipse avec une princesse italienne, Alessandra Sublet se marie en secret, Laeticia Hallyday double-date avec Nicolas Sarkozy; Albert de Monaco se fait opérer, Charlène skie en Suisse; Les Beckham gagnent la guerre contre leurs voisins