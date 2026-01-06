INSECURITE

6 janvier 2026

Ce déni de réalité qui met les femmes occidentales en danger

Présenté comme un plaidoyer pour la liberté et la sécurité des femmes, un rapport récent remet en cause le récit dominant des politiques féministes et progressistes en Occident. Il dénonce un déni de réalité face à la montée de l’insécurité, à la manipulation des données et à l’affaiblissement des valeurs libérales, affirmant que ce sont les femmes qui en paient le prix. Selon ses auteurs, seule une réaffirmation claire des principes moraux, de la liberté d’expression et de la sécurité peut préserver ce qui a longtemps fait de l’Occident un espace favorable aux femmes.