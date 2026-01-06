POLITIQUE
Blurred backgroundDes manifestants brandissent des pancartes, dont une sur laquelle on peut lire « Maman, j'ai peur dans la rue », tandis qu'un autre agite un drapeau français lors d'une manifestation de soutien à Gisèle Pelicot et contre les violences faites aux femmes à Paris le 14 septembre 2024.

Des manifestants brandissent des pancartes, dont une sur laquelle on peut lire « Maman, j'ai peur dans la rue », tandis qu'un autre agite un drapeau français lors d'une manifestation de soutien à Gisèle Pelicot et contre les violences faites aux femmes à Paris le 14 septembre 2024.

INSECURITE

6 janvier 2026

Ce déni de réalité qui met les femmes occidentales en danger

Présenté comme un plaidoyer pour la liberté et la sécurité des femmes, un rapport récent remet en cause le récit dominant des politiques féministes et progressistes en Occident. Il dénonce un déni de réalité face à la montée de l’insécurité, à la manipulation des données et à l’affaiblissement des valeurs libérales, affirmant que ce sont les femmes qui en paient le prix. Selon ses auteurs, seule une réaffirmation claire des principes moraux, de la liberté d’expression et de la sécurité peut préserver ce qui a longtemps fait de l’Occident un espace favorable aux femmes.

Photo of Álvaro Peñas
Álvaro Peñas Go to Álvaro Peñas page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Álvaro Peñas image
Álvaro Peñas

Álvaro Peñas est rédacteur pour europeanconservative.com. Il est également éditeur de deliberatio.eu et collaborateur de Disidentia, El American et d'autres médias européens. Analyste international spécialisé en Europe de l'Est pour la chaîne de télévision 7NN, il est aussi auteur chez SND Editores.

