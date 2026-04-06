MINORITE EN DANGER

6 avril 2026

« Ce à quoi nous assistons aujourd’hui, c’est à l’éradication systématique du christianisme de son berceau », selon Juliana Taimoorazy, fondatrice du Conseil irakien de secours aux chrétiens

Juliana Taimoorazy, militante assyro-américaine née en Iran, est la fondatrice et présidente de l'Iraqi Christian Relief Council. Depuis la création de l'organisation en 2007, elle travaille sans relâche pour mettre en lumière le sort des chrétiens persécutés en Irak et au Moyen-Orient, collecter des millions en aide humanitaire et plaider à l'échelle mondiale pour la liberté religieuse. Elle a été nominée pour le prix Nobel de la paix en 2021 et 2022.