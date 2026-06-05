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Un vélo en feu sur l'avenue de la Grande Armée lors des rassemblements qui ont suivi la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain (PSG) et Arsenal FC, le 30 mai 2026.
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PAROLES, PAROLES, PAROLES

5 juin 2026

Casseurs payeurs : le vrai faux slogan de bon sens qui dispense de gouverner

Après les violences qui ont suivi la victoire du PSG en Ligue des Champions, le gouvernement Lecornu ressort une formule vieille de vingt ans : faire payer les casseurs, y compris en prélevant leurs allocations sociales. Le principe est juste. Son application est impossible. Et les solutions qui fonctionnent ailleurs n’intéressent personne.

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MOTS-CLES

casseurs payeurs , émeutes , PSG , violences urbaines , allocations sociales , Maud Bregeon , Operation Ceasefire , Criminalité , Sébastien Lecornu

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.