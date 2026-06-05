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5 juin 2026

Casseurs payeurs : le vrai faux slogan de bon sens qui dispense de gouverner

Après les violences qui ont suivi la victoire du PSG en Ligue des Champions, le gouvernement Lecornu ressort une formule vieille de vingt ans : faire payer les casseurs, y compris en prélevant leurs allocations sociales. Le principe est juste. Son application est impossible. Et les solutions qui fonctionnent ailleurs n’intéressent personne.