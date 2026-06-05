PAROLES, PAROLES, PAROLES
5 juin 2026
Casseurs payeurs : le vrai faux slogan de bon sens qui dispense de gouverner
Après les violences qui ont suivi la victoire du PSG en Ligue des Champions, le gouvernement Lecornu ressort une formule vieille de vingt ans : faire payer les casseurs, y compris en prélevant leurs allocations sociales. Le principe est juste. Son application est impossible. Et les solutions qui fonctionnent ailleurs n’intéressent personne.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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