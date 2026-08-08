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Emmanuel Macron. (Image d'illustration)
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ANATOMIE DU « EN MEME TEMPS »

8 août 2026

Carnets apocryphes d’Emmanuel Macron : Par-delà la gauche et la droite, ces vieilleries - Episode 3

Dans ce troisième épisode des Carnets apocryphes d’Emmanuel Macron, le président fictif revient sur l’éternelle question de son positionnement politique. Ni vraiment à droite ni tout à fait à gauche, il revendique un macronisme indissociable de sa personne et construit son propre récit du « en même temps ».

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MOTS-CLES

Emmanuel Macron , démocratie , Politique , la France , macronisme , Ve République , État

THEMATIQUES

Politique
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Nicolas De Nerlande

Nicolas de Nerlande est un contributeur dans La Nouvelle Revue Politique.

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