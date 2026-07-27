WORLD IN MAPS
27 juillet 2026
Cannibalisme : les pays qui ont mangé leur Premier ministre
Aujourd'hui avec The World in Maps, la carte surprenante des pays ayant déjà mangé leur Premier Ministre (ça existe).
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THEMATIQUESInsolite
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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