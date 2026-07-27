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WORLD IN MAPS

27 juillet 2026

Cannibalisme : les pays qui ont mangé leur Premier ministre

Aujourd'hui avec The World in Maps, la carte surprenante des pays ayant déjà mangé leur Premier Ministre (ça existe).

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World in Maps , carte , pays , cannibalisme , Pays-Bas , Premier Ministre

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The World in Maps

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