MERCURE ET SILICONE
26 juin 2026
Canicule : des frigos aux montres connectées en passant par les tondeuses à gazon, voilà pourquoi nos appareils électroniques font eux aussi des burn-out thermiques
Quand le thermomètre s'affole, les consignes de santé publique se concentrent légitimement sur le corps humain : s'hydrater, rester au frais, limiter les efforts. Pourtant, dans l'ombre, les machines qui rythment notre quotidien traversent elles aussi une véritable crise. Qu'il s'agisse de votre réfrigérateur qui devient brûlant ou de votre ordinateur qui se transforme en escargot, les fortes chaleurs poussent l'électronique et l'électroménager dans leurs derniers retranchements.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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