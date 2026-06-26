MERCURE ET SILICONE

26 juin 2026

Canicule : des frigos aux montres connectées en passant par les tondeuses à gazon, voilà pourquoi nos appareils électroniques font eux aussi des burn-out thermiques

Quand le thermomètre s'affole, les consignes de santé publique se concentrent légitimement sur le corps humain : s'hydrater, rester au frais, limiter les efforts. Pourtant, dans l'ombre, les machines qui rythment notre quotidien traversent elles aussi une véritable crise. Qu'il s'agisse de votre réfrigérateur qui devient brûlant ou de votre ordinateur qui se transforme en escargot, les fortes chaleurs poussent l'électronique et l'électroménager dans leurs derniers retranchements.