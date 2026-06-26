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Aucun appareil ne "crée" de froid, il ne fait que déplacer la chaleur.
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MERCURE ET SILICONE

26 juin 2026

Canicule : des frigos aux montres connectées en passant par les tondeuses à gazon, voilà pourquoi nos appareils électroniques font eux aussi des burn-out thermiques

Quand le thermomètre s'affole, les consignes de santé publique se concentrent légitimement sur le corps humain : s'hydrater, rester au frais, limiter les efforts. Pourtant, dans l'ombre, les machines qui rythment notre quotidien traversent elles aussi une véritable crise. Qu'il s'agisse de votre réfrigérateur qui devient brûlant ou de votre ordinateur qui se transforme en escargot, les fortes chaleurs poussent l'électronique et l'électroménager dans leurs derniers retranchements.

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MOTS-CLES

surchauffe , appareils électroniques , canicule électronique , frigo chaud extérieur , Throttling thermique smartphone , autonomie voiture électrique canicule

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.