LE MERCURE MONTE, LA NOTE AUSSI
25 juin 2026
Canicule : quelle facture économique pour la France ? (Spoiler : une vague de chaleur en juin coûte plus cher qu’en août…)
Ce 24 juin 2026, la France a battu le record absolu de chaleur journalière. Chantiers à l’arrêt, écoles fermées, tension sur le refroidissement des centrales nucléaires. La facture économique ne sera connue qu’à l’automne. Mais les ordres de grandeur existent déjà : entre coût de productivité, coût sanitaire valorisé et dépenses publiques contraintes, la canicule est devenue un paramètre macroéconomique à part entière.
7 min de lecture
MOTS-CLEScanicule , Economie , fortes chaleurs , vague de chaleur , chantiers , établissements scolaires , usines
THEMATIQUESClimat
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.