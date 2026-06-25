LE MERCURE MONTE, LA NOTE AUSSI

25 juin 2026

Canicule : quelle facture économique pour la France ? (Spoiler : une vague de chaleur en juin coûte plus cher qu’en août…)

Ce 24 juin 2026, la France a battu le record absolu de chaleur journalière. Chantiers à l’arrêt, écoles fermées, tension sur le refroidissement des centrales nucléaires. La facture économique ne sera connue qu’à l’automne. Mais les ordres de grandeur existent déjà : entre coût de productivité, coût sanitaire valorisé et dépenses publiques contraintes, la canicule est devenue un paramètre macroéconomique à part entière.