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Avant même le départ, il faut commencer par vérifier la pression des pneumatiques à froid, contrôler la profondeur des sculptures de la bande de roulement et s’assurer qu’il n’existe aucune coupure, hernie ou déformation.
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MEFIANCE !

29 juillet 2026

Canicule : les pneus, un risque souvent sous-estimé

Avec les grands départs en vacances et les épisodes de fortes chaleurs, les pneumatiques deviennent un point critique de sécurité. Loin d’être de simples morceaux de caoutchouc, ils peuvent être fragilisés par le sous-gonflage, le vieillissement ou la surcharge, jusqu’à transformer un pneu apparemment intact en véritable danger.

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MOTS-CLES

pneus , voiture , canicule , feux de forêt , Sécurité , départs , vacances

THEMATIQUES

Automobile
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Theuil

Christophe Theuil est Vice-Président de la Fédération Française de l’Expertise Automobile et Président de la filiale MPEA, en charge de la Mobilité et Prospective et du MAP l’Observatoire des Experts de la Mobilité