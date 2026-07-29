MEFIANCE !
29 juillet 2026
Canicule : les pneus, un risque souvent sous-estimé
Avec les grands départs en vacances et les épisodes de fortes chaleurs, les pneumatiques deviennent un point critique de sécurité. Loin d’être de simples morceaux de caoutchouc, ils peuvent être fragilisés par le sous-gonflage, le vieillissement ou la surcharge, jusqu’à transformer un pneu apparemment intact en véritable danger.
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Christophe Theuil est Vice-Président de la Fédération Française de l’Expertise Automobile et Président de la filiale MPEA, en charge de la Mobilité et Prospective et du MAP l’Observatoire des Experts de la Mobilité
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