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Canicule : les pneus, un risque souvent sous-estimé

Avec les grands départs en vacances et les épisodes de fortes chaleurs, les pneumatiques deviennent un point critique de sécurité. Loin d’être de simples morceaux de caoutchouc, ils peuvent être fragilisés par le sous-gonflage, le vieillissement ou la surcharge, jusqu’à transformer un pneu apparemment intact en véritable danger.