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Les températures élevées augmentent la mortalité en aggravant les pathologies préexistantes : les personnes souffrant de maladies respiratoires, cardiovasculaires, rénales, neurologiques et endocriniennes chroniques voient leurs symptômes s'aggraver, ce qui peut entraîner une hospitalisation, voire le décès.
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COCKTAIL NOCIF

17 juin 2026

Canicule : ces morts causées par les vagues de chaleur qu’on ne doit pas… aux températures

L'impact des vagues de chaleur sur la santé n'est pas uniquement dû à la température. La pollution joue également un rôle.

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MOTS-CLES

vagues de chaleur , canicule , mortalité , températures , Pollution

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Julio Díaz

Julio Díaz Jiménez est titulaire d'un doctorat en sciences physiques de l'Université Complutense de Madrid, spécialisé en physique de la Terre et du cosmos.

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Cristina Linares Gil

Cristina Linares Gil est titulaire d'un doctorat en médecine préventive et santé publique de l'Université autonome de Madrid. Elle travaille actuellement comme chercheuse principale et codirectrice de l'Unité de référence pour le changement climatique, la santé et l'environnement urbain à l'École nationale de santé publique de l'Institut de santé Carlos III.

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José Antonio López Bueno

José Antonio López Bueno est chercheur en épidémiologie environnementale à l'Institut de santé Carlos III.

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Miguel Ángel Navas Martín

Miguel Ángel Navas Martín est membre du personnel de recherche au sein du département de référence pour le changement climatique, la santé et l'environnement urbain de l'École nationale de santé publique de l'Institut de santé Carlos III (ISCIII).

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Pedro Salvador Martínez

Pedro Salvador Martínez possède une vaste expérience en tant que chercheur dans le domaine de la pollution atmosphérique et des processus physico-chimiques qui influencent le transport et la formation des polluants atmosphériques.