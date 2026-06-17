Canicule : ces morts causées par les vagues de chaleur qu’on ne doit pas… aux températures

Cristina Linares Gil est titulaire d'un doctorat en médecine préventive et santé publique de l'Université autonome de Madrid. Elle travaille actuellement comme chercheuse principale et codirectrice de l'Unité de référence pour le changement climatique, la santé et l'environnement urbain à l'École nationale de santé publique de l'Institut de santé Carlos III.