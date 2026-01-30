POLITIQUE
Bien qu'il ne représente qu'environ 3 % des cancers aux États-Unis, il est l'un des plus mortels et se dirige vers un triste record : d'ici 2030, il devrait être la première cause de mortalité par cancer aux États-Unis, à l'exception du cancer du poumon.

30 janvier 2026

Cancer du pancréas : des scientifiques espagnols ouvrent une piste prometteuse grâce à la combinaison de trois médicaments

Des expériences menées sur des souris ont montré une disparition complète de la maladie.

Photo of Alain Toledano
Alain Toledano Go to Alain Toledano page

A PROPOS DES AUTEURS
Alain Toledano image
Alain Toledano
Cancerologue

Alain TOLEDANO, Cancérologue à l’Institut de Radiothérapie Hartmann. Président de l’institut Rafaël

Professeur affilié au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

Chaire Santé Intégrative-Président de la Société Française d'Oncologie Intégrative


