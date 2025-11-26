POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Des policiers devant le musée du Louvre après un cambriolage, à Paris, le 19 octobre 2025.

Des policiers devant le musée du Louvre après un cambriolage, à Paris, le 19 octobre 2025.

© DIMITAR DILKOFF / AFP

DIRECTION EN CAUSE

26 novembre 2025

Cambriolage du Louvre : les documents oubliés qui accablent le musée — et relancent l’enquête

Le Louvre, symbole mondial de la culture française, s’est fait dérober en octobre des bijoux d’une valeur inestimable. Aujourd’hui, un document oublié refait surface — un audit de 2018 qui décrivait, presque ligne par ligne, le scénario exact du cambriolage.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Mêmes causes (non traitées), mêmes effets : les prix du diesel repartent à la hausse en raison de l’impéritie européenne sur le raffinage
2“Le modèle de croissance européen est mort” : mais qui est prêt à écouter Christine Lagarde ?
3Les magistrats sont-ils vraiment hors de contrôle… ou le produit de 8 ans de renoncements ET DE NOMINATIONS macronistes ?
4Médine (Germany) : quand le rappeur électrise la jeunesse en "non-mixité testostéronée"
5Vers un retour du voyage aérien supersonique deux décennies après le dernier vol du Concorde ?
6Compromissions avec l’islamisme : LFI attaque brutalement les journalistes qui les dérangent
7Michel-Edouard Leclerc, grand distributeur de baffes : « Attaquer Shein ? Connerie ! »