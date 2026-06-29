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ATLANTI-CULTURE

29 juin 2026

Calder - Rêver en équilibre, la fondation Louis Vuitton

Entre danse et poésie, la sculpture se met en mouvement

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MOTS-CLES

Fondation Louis , Vuitton Calder , culture

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Véronique Guichard pour Culture-Tops

Véronique Guichard est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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