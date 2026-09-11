DANS L'IMPASSE
11 septembre 2026
Budget 2027, cette névrose française
Le secret gardé autour des arbitrages budgétaires illustre la difficulté française à aborder la gestion des finances publiques, où la perspective de la présidentielle paralyse les choix stratégiques.
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MOTS-CLESBudget 2027 , Sébastien Lecornu , réformes structurelles , opinion , retraites , finances publiques
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.
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Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.