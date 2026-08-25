MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE
25 août 2026
Budget 2027 : ce que la lettre de cadrage de Lecornu ne dit toujours pas
La lettre adressée par Sébastien Lecornu aux parlementaires la semaine dernière est d’abord un texte politique. À quelques mois de l’élection présidentielle, le Premier ministre cherche manifestement à placer les différentes forces représentées au Parlement devant leurs responsabilités.
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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