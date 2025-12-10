Emmanuel Macron avec Sébastien Lecornu. (Image d'illustration)
© CHRISTOPHE SIMON / AFP
LE MEILLEUR DES MONDES
10 décembre 2025
Budget 2026 : de la start-up nation à l’Ehpad géant
Macron avait promis de faire de la France une "start-up nation". Il va la laisser comme un jardin pour seniors ou des gardiens d'Ehpad… Sur le plan politique n’ en parlons pas . La gauche et les écolos ont voté un budget en demandant a un gouvernement de droite de le présenter . C’est le monde à l’envers .. C’est passe mais à quel prix ?
5 min de lecture
MOTS-CLESEconomie , France , État , dette , budget sécurité sociale , Vote , Sébastien Lecornu , Emmanuel Macron , gauche , crise
THEMATIQUESPolitique
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.