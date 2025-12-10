POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Emmanuel Macron avec Sébastien Lecornu. (Image d'illustration)

Emmanuel Macron avec Sébastien Lecornu. (Image d'illustration)

© CHRISTOPHE SIMON / AFP

LE MEILLEUR DES MONDES

10 décembre 2025

Budget 2026 : de la start-up nation à l’Ehpad géant

Macron avait promis de faire de la France une "start-up nation". Il va la laisser comme un jardin pour seniors ou des gardiens d'Ehpad… Sur le plan politique n’ en parlons pas . La gauche et les écolos ont voté un budget en demandant a un gouvernement de droite de le présenter . C’est le monde à l’envers .. C’est passe mais à quel prix ?

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1La Turquie, modèle parfait de cohabitation religieuse ou les étranges œillères de Léon XIV
2Clientélisme antisémite chez LFI : à la Grande Mosquée de Paris, le recteur veut faire croquer Saint-Cricq par l'Arcom
3La réduction des déficits, victime des débats budgétaires : mais qui paiera VRAIMENT la note in fine ?
4Procédure pour déficit excessif : ce que le cas de la Finlande nous dit de l’énorme angle mort des Européens face à la guerre en Ukraine
5Immigration et « pays tiers sûrs » : l’UE fait un pas (décisif ?) vers le modèle danois
6Liens avec l’islamisme : radioscopie des biais et limites du rapport de la Défenseur des droits derrière lequel Jean-Luc Mélenchon s’est abrité lors de son audition parlementaire
7Retour du Qatargate à Bruxelles : vers des révélations cette semaine ?