Un labyrinthe. (Image d'illustration)

LA CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

13 novembre 2025

Budget 2025 : Chonique d'un calendrier parlementaire impossible

Cette année, la mécanique budgétaire s’est grippée. Entre retards gouvernementaux, procédures exceptionnelles et débats à rallonge, le Parlement avance à vue pour tenter de respecter les délais constitutionnels.

Photo of Samuel Le Goff
Samuel Le Goff

MOTS-CLES

chronique parlementaire , Politique , Sébastien Lecornu , gouvernement , le Sénat , Budget 2026 , Finances

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Samuel Le Goff image
Samuel Le Goff

Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.

