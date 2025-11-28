POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Censure internet

Blurred backgroundCensure internet

CENSURE GENERALISEE ?

28 novembre 2025

Bruxelles ravive le plan de « chat control » malgré les avertissements de surveillance de masse

Un nouvel accord du Conseil maintient en vie le scannage « volontaire » des messages, déclenchant l’alarme chez les défenseurs de la vie privée et les députés nationaux.

Photo of Zoltán Kottász
Zoltán Kottász Go to Zoltán Kottász page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Chat Control , Union Européenne , Commission , censure , liberté d'expression

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Zoltán Kottász image
Zoltán Kottász

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.

Populaires

1Ces chiffres et graphiques qui soulignent l’incroyable violence de l’effondrement économique allemand
2Des scientifiques dévoilent à quoi ressembleront les Occidentaux moyens en 2050 et ça fait peur
3Fuites sur les négociations avec la Russie : y’a-t-il une guerre souterraine au sein de l’administration Trump ?
4Commission d’enquête sur la neutralité de l’audiovisuel public : le patron de l’Arcom peine à convaincre
5Élus contestés, colère assumée : la fracture se creuse
6Des sénateurs socialistes suggèrent de condamner les riches à « l'emprunt forcé »
7Des impôts trop lourds et trop complexes : et si les changements attendus par les Français n’avaient finalement pas grand-chose à voir avec les obsessions de Piketty ou de Zucman ?