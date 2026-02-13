PRESIDENTIELLES 2027
13 février 2026
Bruno Retailleau reprend son destin en main tout en voulant rendre aux Français le contrôle du leur
« Je ne me porte pas candidat pour moi. Je le fais pour la France, le pays que j’aime »… Bruno Retailleau qui dit agir « par sens du devoir », a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 dans une séquence soigneusement millimétrée (message aux militants, interview au Figaro, 20H de TF1, interview en longueur sur LCI).
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
