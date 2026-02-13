POLITIQUE
L'ancien ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'adresse à un public parisien le 12 février 2026, à l'occasion de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle française de 2027.
13 février 2026

Bruno Retailleau reprend son destin en main tout en voulant rendre aux Français le contrôle du leur

« Je ne me porte pas candidat pour moi. Je le fais pour la France, le pays que j’aime »… Bruno Retailleau qui dit agir « par sens du devoir », a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 dans une séquence soigneusement millimétrée (message aux militants, interview au Figaro, 20H de TF1, interview en longueur sur LCI).

Anita Hausser

Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 

