PRESIDENTIELLES 2027

13 février 2026

Bruno Retailleau reprend son destin en main tout en voulant rendre aux Français le contrôle du leur

« Je ne me porte pas candidat pour moi. Je le fais pour la France, le pays que j’aime »… Bruno Retailleau qui dit agir « par sens du devoir », a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 dans une séquence soigneusement millimétrée (message aux militants, interview au Figaro, 20H de TF1, interview en longueur sur LCI).