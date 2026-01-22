POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Brooklyn Beckham, fils aîné de David et Victoria Beckham. Capture d'écran Instagram

©

Brooklyn Beckham, fils aîné de David et Victoria Beckham. Capture d'écran Instagram

JOUE-LA COMME BECKHAM

22 janvier 2026

Brooklyn Beckham sort le bazooka face à ses parents mais mesure-t-il le poids d’une telle rupture familiale ?

Brooklyn Beckham, le fils aîné de David et Victoria, a fait des révélations fracassantes sur sa relation toxique avec ses parents.

Photo of Serge Hefez
Serge Hefez Go to Serge Hefez page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Brooklyn Beckham , David Beckham , Victoria Beckham , rupture familiale , Parents , enfants , famille

THEMATIQUES

People
A PROPOS DES AUTEURS
Serge Hefez image
Serge Hefez

Serge Hefez est psychiatre et psychanalyste. Thérapeute familial, il dirige une unité de soin psychiatrique dans un grand hôpital parisien.

Populaires

1Dans la tête de Donald Trump : les Européens comprennent-ils vraiment à qui ils ont affaire ?
2Trump vs élites globales : avantage à…
3Certains médias américains pointent un problème de vieillissement voire de dégénérescence cognitive chez Donald Trump : faut-il y prêter attention ou non ?
4Prendre de l’Ozempic ou autres GLP-1 vaut-il la peine alors que les données médicales indiquent d’importantes reprises de poids post-traitement ?
5Bras de fer transatlantique : le Sisu finlandais dont devrait s’inspirer la France
6Comment le roman 1984 de George Orwell a prédit les bouleversements mondiaux qui se produisent aujourd'hui
7Lapsus en série de Trump à Davos, « jokes » de l‘ambassadeur US à Reykjavík : après le Groenland, l’Islande ?