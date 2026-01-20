©
Donald Trump. (Image d'illustration)
ILLUSIONS MADE IN EUROPE
20 janvier 2026
Bras de fer sur le Groënland : mais qui est réellement prêt à payer le VRAI prix de notre souveraineté ?
La revendication américaine sur le Groënland, relancée avec brutalité par Donald Trump lors de son second mandat, a fait voler en éclats l’un des tabous fondateurs de la relation transatlantique : l’idée qu’aucun allié ne menace la souveraineté territoriale d’un autre. En réponse, le déploiement symbolique de troupes européennes dans l’Arctique marque un tournant inédit, révélateur à la fois d’un réveil stratégique européen et de son impossibilité. Car une fois les termes posés, qui il y a-t-il en Europe pour faire face concrètement à l'allié d'hier ? Décryptage.
15 min de lecture
MOTS-CLESUnion Européenne , Etats-Unis , Groenland , crise , antagonisme , alliance , OTAN , dépendance , souveraineté , France
THEMATIQUESGéopolitique
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
Louis Duclos est analyste géopolitique, spécialisé en relations internationales, guerre hybride et conflit en Ukraine. Son Twitter : @ObsDelphi
Populaires
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
Louis Duclos est analyste géopolitique, spécialisé en relations internationales, guerre hybride et conflit en Ukraine. Son Twitter : @ObsDelphi