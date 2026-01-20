ILLUSIONS MADE IN EUROPE

Bras de fer sur le Groënland : mais qui est réellement prêt à payer le VRAI prix de notre souveraineté ?

La revendication américaine sur le Groënland, relancée avec brutalité par Donald Trump lors de son second mandat, a fait voler en éclats l’un des tabous fondateurs de la relation transatlantique : l’idée qu’aucun allié ne menace la souveraineté territoriale d’un autre. En réponse, le déploiement symbolique de troupes européennes dans l’Arctique marque un tournant inédit, révélateur à la fois d’un réveil stratégique européen et de son impossibilité. Car une fois les termes posés, qui il y a-t-il en Europe pour faire face concrètement à l'allié d'hier ? Décryptage.