Donald Trump. (Image d'illustration)

©

Donald Trump. (Image d'illustration)

ILLUSIONS MADE IN EUROPE

20 janvier 2026

Bras de fer sur le Groënland : mais qui est réellement prêt à payer le VRAI prix de notre souveraineté ?

La revendication américaine sur le Groënland, relancée avec brutalité par Donald Trump lors de son second mandat, a fait voler en éclats l’un des tabous fondateurs de la relation transatlantique : l’idée qu’aucun allié ne menace la souveraineté territoriale d’un autre. En réponse, le déploiement symbolique de troupes européennes dans l’Arctique marque un tournant inédit, révélateur à la fois d’un réveil stratégique européen et de son impossibilité. Car une fois les termes posés, qui il y a-t-il en Europe pour faire face concrètement à l'allié d'hier ? Décryptage.

Photo of Guillaume Lagane
Photo of Louis Duclos
Guillaume Lagane Go to Guillaume Lagane page et Louis Duclos Go to Louis Duclos page

15 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Guillaume Lagane image
Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

Louis Duclos image
Louis Duclos

Louis Duclos est analyste géopolitique, spécialisé en relations internationales, guerre hybride et conflit en Ukraine. Son Twitter : @ObsDelphi

