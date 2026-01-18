POLITIQUE
Un montage mêlant l'image du drapeau iranien et d'un pirate informatique. (image d'illustration)

©

MAIS QUI NOUS PARLE ?

18 janvier 2026

Bots islamistes : quand la coupure de l’Internet iranien débranche "curieusement" des comptes politiques européens

La coupure de l’Internet iranien a fait surgir une anomalie troublante : la disparition simultanée de comptes militants européens, notamment pro-indépendance écossaise. Simple coïncidence technique ou indice d’opérations d’influence étrangères ? Ces silences numériques s’inscrivent dans des stratégies de déstabilisation hybrides bien rodées, où faux profils, récits militants et fractures internes des démocraties occidentales deviennent des armes à bas coût au service de puissances autoritaires.

13 min de lecture

Franck DeCloquement
Ancien de l’Ecole de Guerre Economique (EGE), Franck DeCloquement est expert-praticien en intelligence économique et stratégique (IES), et membre du conseil scientifique de l’Institut d’Études de Géopolitique Appliquée - EGA. Il intervient comme conseil en appui aux directions d'entreprises implantées en France et à l'international, dans des environnements concurrentiels et complexes. Membre du CEPS, de la CyberTaskforce et du Cercle K2, il est aussi spécialiste des problématiques ayant trait à l'impact des nouvelles technologies et du cyber, sur les écosystèmes économique et sociaux. Mais également, sur la prégnance des conflits géoéconomiques et des ingérences extérieures déstabilisantes sur les Etats européens. Professeur à l'IRIS (l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques), il y enseigne l'intelligence économique, les stratégies d’influence, ainsi que l'impact des ingérences malveillantes et des actions d’espionnage dans la sphère économique. Il enseigne également à l'IHEMI (L'institut des Hautes Etudes du Ministère de l'Intérieur) et à l'IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale), les actions d'influence et de contre-ingérence, les stratégies d'attaques subversives adverses contre les entreprises, au sein des prestigieux cycles de formation en Intelligence Stratégique de ces deux instituts. Il a également enseigné la Géopolitique des Médias et de l'internet à l’IFP (Institut Française de Presse) de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, pour le Master recherche « Médias et Mondialisation ». Franck DeCloquement est le coauteur du « Petit traité d’attaques subversives contre les entreprises - Théorie et pratique de la contre ingérence économique », paru chez CHIRON. Egalement l'auteur du chapitre cinq sur « la protection de l'information en ligne » d u « Manuel d'intelligence économique » paru en 2020 aux Presses Universitaires de France (PUF).

