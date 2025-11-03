Sophie, un robot utilisant l'intelligence artificielle de Hanson Robotics, échange avec un visiteur lors du Sommet mondial AI for Good de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève, le 8 juillet 2025. (Image d'illustration)
© VALENTIN FLAURAUD / AFP
LUTTE DES CLASSES 4.0
3 novembre 2025
Boom de l’IA contre grand retour du socialisme : et si le grand clash du 21e siècle était en train de se nouer sous nos yeux ?
On observe que le boom actuel de l’IA coïncide avec un retour, dans le discours de certains responsables démocrates, d’une certaine forme de socialisme aux Etats-Unis, notamment motivé par les progrès technologiques et un besoin ressenti de s'en protéger.
15 min de lecture
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Gaël Brustier est chercheur en sciences humaines (sociologie, science politique, histoire).
Avec son camarade Jean-Philippe Huelin, il s’emploie à saisir et à décrire les transformations politiques actuelles. Tous deux développent depuis plusieurs années des outils conceptuels (gramsciens) qui leur permettent d’analyser le phénomène de droitisation, aujourd’hui majeur en Europe et en France.
Ils sont les auteurs de Recherche le peuple désespérément (Bourrin, 2010) et ont publié Voyage au bout de la droite (Mille et une nuits, 2011).
Gaël Brustier vient de publier Le désordre idéologique, aux Editions du Cerf (2017).
