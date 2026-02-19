Boofing : pourquoi prendre des drogues illicites par voie rectale est si risqué

Le Dr Joseph Janes est maître de conférences en criminologie à l'université de Swansea et responsable de l'employabilité à l'école des sciences sociales. Il est titulaire d'un doctorat en criminologie de l'université de Swansea, où il a étudié le rôle et l'influence des responsables des équipes de délinquants juvéniles dans le contexte de la justice des mineurs avant la révolution.