DEFONCE RECTALE
19 février 2026
Boofing : pourquoi prendre des drogues illicites par voie rectale est si risqué
La voie d'administration d'une drogue peut être aussi importante que la drogue elle-même – et l'usage rectal comporte des risques rarement évoqués ouvertement.
5 min de lecture
MOTS-CLESvoie rectale , drogues , boofing , stupéfiants
THEMATIQUESSanté
Le Dr Joseph Janes est maître de conférences en criminologie à l'université de Swansea et responsable de l'employabilité à l'école des sciences sociales. Il est titulaire d'un doctorat en criminologie de l'université de Swansea, où il a étudié le rôle et l'influence des responsables des équipes de délinquants juvéniles dans le contexte de la justice des mineurs avant la révolution.
Prav Uppal est maître de conférences en criminologie et justice pénale. Ses domaines d'intérêt et de recherche sont la justice des mineurs, la réduction des risques et les substances illicites. Il travaille auprès des enfants et des jeunes depuis 2005, notamment dans des unités d'orientation et de probation.
Populaires
Le Dr Joseph Janes est maître de conférences en criminologie à l'université de Swansea et responsable de l'employabilité à l'école des sciences sociales. Il est titulaire d'un doctorat en criminologie de l'université de Swansea, où il a étudié le rôle et l'influence des responsables des équipes de délinquants juvéniles dans le contexte de la justice des mineurs avant la révolution.
Prav Uppal est maître de conférences en criminologie et justice pénale. Ses domaines d'intérêt et de recherche sont la justice des mineurs, la réduction des risques et les substances illicites. Il travaille auprès des enfants et des jeunes depuis 2005, notamment dans des unités d'orientation et de probation.