Klaus F. Zimmermann est président de l'Organisation mondiale du travail (GLO) et codirecteur du POP (Centre pour la population, le développement et l'économie du travail) à l'UNU - MERIT, Maastricht. Il est rédacteur en chef du Journal of Population Economics; professeur honoraire à l'Université libre de Berlin, à l'Université de Maastricht, à l'Université de comptabilité et de finance de Shanghai Lixin et à l'Université Renmin de Chine, à Pékin ; professeur d'économie à l'université de Bonn en Allemagne.