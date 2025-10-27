Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 18 au 24 octobre

Tech & IAil y a 4 heures
Lits (image d'illustration)
Lits (image d'illustration)
Minute Tech

Bloqués au lit : une panne d'Amazon Web Services a paralysé de nombreuses applications dont des matelas connectés

La panne du Cloud Amazon Services (AWS) advenue le lundi 20 octobre a eu de nombreuses conséquences inattendues : outre de provoquer l'arrêt de nombreux sites très fréquentés ou des jeux vidéo, l'évènement a perturbé le fonctionnement de lits connectés de la marque Eight Sleep ; des clients se sont retrouvés en position verticale ou sur un matelas brûlant. Que cela dit-il de notre quotidien toujours plus connecté ? Décryptage.

avec Benoît Grunemwald
author imageBenoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET.

Voir la bio »

Bloqués au lit : une panne d'Amazon Web Services a paralysé de nombreuses applications dont des matelas connectés

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés