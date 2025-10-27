Minute Tech

Bloqués au lit : une panne d'Amazon Web Services a paralysé de nombreuses applications dont des matelas connectés

La panne du Cloud Amazon Services (AWS) advenue le lundi 20 octobre a eu de nombreuses conséquences inattendues : outre de provoquer l'arrêt de nombreux sites très fréquentés ou des jeux vidéo, l'évènement a perturbé le fonctionnement de lits connectés de la marque Eight Sleep ; des clients se sont retrouvés en position verticale ou sur un matelas brûlant. Que cela dit-il de notre quotidien toujours plus connecté ? Décryptage.