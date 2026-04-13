DEPUIS SA CREATION EN 2009, LE BITCOIN N’A CESSE DE SUSCITER FASCINATION, SCEPTICISME ET SPECULATION.

13 avril 2026

Bitcoin en 2030 : analyse complète et prévisions de son prix futur

D’abord perçu comme une expérimentation marginale réservée aux initiés, il s’est progressivement imposé comme un actif incontournable dans le paysage financier mondial. En 2020, les prévisions les plus audacieuses évoquaient déjà un Bitcoin à 100 000, 300 000 voire 1 million de dollars. En 2026, le contexte a profondément évolué. Le marché a gagné en maturité, les acteurs institutionnels se sont positionnés, et les dynamiques macroéconomiques jouent désormais un rôle central. Alors, quelle valeur peut réellement atteindre le Bitcoin dans les prochaines années ? Tentons d’y répondre avec une analyse claire, structurée et sans biais.