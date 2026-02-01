POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des pigeons survolent le pigeonnier militaire de l'armée française, à Suresnes, le 1er juillet 2025.

©

Des pigeons survolent le pigeonnier militaire de l'armée française, à Suresnes, le 1er juillet 2025.

DIVERSITE DES ESPECES

1 février 2026

Bienvenue dans l’« Homogénocène » : comment les humains rendent la faune mondiale dangereusement uniforme

L’activité humaine transforme la planète au point de rendre sa faune uniformément robuste et adaptable, au détriment des espèces uniques et locales. Des oiseaux insulaires aux poissons d’eau douce, des mollusques aux récifs coralliens, l’empreinte humaine efface les distinctions écologiques, créant un monde où la biodiversité s’appauvrit et se ressemble de plus en plus. Ce phénomène, appelé homogénocène, illustre comment nos choix façonnent désormais l’évolution de la vie sur Terre et pourquoi il est urgent d’agir.

Photo of Mark Williams
Photo of Jan Zalasiewicz
Mark Williams Go to Mark Williams page et Jan Zalasiewicz Go to Jan Zalasiewicz page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Mark Williams image
Mark Williams

Mark Williams est professeur de paléobiologie à l'Université de Leicester.

Jan Zalasiewicz image
Jan Zalasiewicz

Jan Zalasiewicz Professeur de paléobiologie, Université de Leicester

Populaires

1Interdire la sociologie à l’Université pour manque de rigueur intellectuelle, l'intéressante leçon venue du Danemark
2Princesses, héritières et roturières : Jordan Bardella et ses drôles de dames
3Loi de Moore : la célèbre prédiction sur le doublement de la densité des composants informatiques (tous les 18 mois) a atteint ses limites, dès lors que nous réserve l’avenir ?
4Paris et Berlin ont un plan intéressant pour sauver la Tech européenne… et un énorme angle mort
5Ce projet d’infrastructure d’identification numérique généralisée que refuse d’assumer l’Etat
6Sur TruthSocial, Trump rêve d'une arrestation d'Obama
7Et si la vraie motivation du gouvernement pour maintenir des ZFE aussi injustes qu’inefficaces n’avait rien à voir avec l’environnement ?