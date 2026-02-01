DIVERSITE DES ESPECES

Bienvenue dans l’« Homogénocène » : comment les humains rendent la faune mondiale dangereusement uniforme

L’activité humaine transforme la planète au point de rendre sa faune uniformément robuste et adaptable, au détriment des espèces uniques et locales. Des oiseaux insulaires aux poissons d’eau douce, des mollusques aux récifs coralliens, l’empreinte humaine efface les distinctions écologiques, créant un monde où la biodiversité s’appauvrit et se ressemble de plus en plus. Ce phénomène, appelé homogénocène, illustre comment nos choix façonnent désormais l’évolution de la vie sur Terre et pourquoi il est urgent d’agir.