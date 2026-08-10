ET MES DROITS D’AUTEUR ?

Bibliothèques fantômes en ligne : pourquoi elles sont montrées du doigt

Et si les bibliothèques de l’ombre devenaient l’un des angles morts de la bataille sur les droits d’auteur à l’ère de l’IA ? Ces vastes archives numériques, qui rassemblent illégalement des millions de livres, articles et désormais des fichiers musicaux, sont aujourd’hui au cœur de plusieurs contentieux. Leur contenu pourrait notamment avoir alimenté l’entraînement de modèles d’IA, tandis que les auteurs et éditeurs s’interrogent sur la protection de leurs œuvres.