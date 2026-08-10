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ET MES DROITS D’AUTEUR ?

10 août 2026

Bibliothèques fantômes en ligne : pourquoi elles sont montrées du doigt

Et si les bibliothèques de l’ombre devenaient l’un des angles morts de la bataille sur les droits d’auteur à l’ère de l’IA ? Ces vastes archives numériques, qui rassemblent illégalement des millions de livres, articles et désormais des fichiers musicaux, sont aujourd’hui au cœur de plusieurs contentieux. Leur contenu pourrait notamment avoir alimenté l’entraînement de modèles d’IA, tandis que les auteurs et éditeurs s’interrogent sur la protection de leurs œuvres.

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podcast , culture , bibliothèques , Spotify , données , librairie , bibliothèques fantômes , fichiers , enregistrements , Anna’s Archive , droits d'auteur , argent , rémunérations

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Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Balázs Bodó

Balázs Bodó est professeur de droit et de politique de l'information à l'Université d'Amsterdam.

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Gemma Ware

Gemma Ware est rédacteur et co-animateur, The Conversation Weekly Podcast, The Conversation.

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