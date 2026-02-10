RIVALITES EUROPEENNES

10 février 2026

Berlin, Rome, Paris : qui tient les commandes de l’UE aujourd’hui ?

Face à une France affaiblie par son cycle politique et ses difficultés budgétaires, l’Allemagne privilégie désormais des alliances à géométrie variable, notamment avec l’Italie, pour remettre la compétitivité au cœur de l’agenda européen. Derrière le discours sur la simplification et l’investissement se dessine une recomposition des rapports de force au sein de l’UE, qui interroge la centralité du couple franco-allemand et la capacité de Paris à peser dans la définition de la doctrine économique européenne.