Le président Emmanuel Macron accueille le chancelier allemand Friedrich Merz au palais de l'Élysée à Paris, le 6 janvier 2026, avant le sommet de la Coalition des volontaires sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine.
RIVALITES EUROPEENNES

10 février 2026

Berlin, Rome, Paris : qui tient les commandes de l’UE aujourd’hui ?

Face à une France affaiblie par son cycle politique et ses difficultés budgétaires, l’Allemagne privilégie désormais des alliances à géométrie variable, notamment avec l’Italie, pour remettre la compétitivité au cœur de l’agenda européen. Derrière le discours sur la simplification et l’investissement se dessine une recomposition des rapports de force au sein de l’UE, qui interroge la centralité du couple franco-allemand et la capacité de Paris à peser dans la définition de la doctrine économique européenne.

Cyrille Bret Go to Cyrille Bret page et Eric-André Martin Go to Eric-André Martin page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Cyrille Bret image
Cyrille Bret

Cyrille Bret enseigne à Sciences Po Paris.

Eric-André Martin image
Eric-André Martin

Eric-André Martin est Secrétaire général du Cerfa (Comité d'études des relations franco-allemandes).

