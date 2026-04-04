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Basile Mulciba vient de publier Des vies à bâtir.
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ATLANTICO-LITTERATI

4 avril 2026

Basile Mulciba : « Reconstruire, ce n’est ni tenter de ressusciter ce qui a été, ni effacer ce qui a disparu »

Basile Mulciba a publié "Des vies à bâtir" aux éditions Gallimard. L'auteur explore avec finesse les lignes de fracture de l’après-guerre. Dans ce deuxième roman, Basile Mulciba signe une fiction sensible et mélancolique sur ce que signifie reconstruire une ville, mais aussi des existences.

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MOTS-CLES

Basile Mulciba , livre , roman , littérature , Gallimard , des vies à bâtir , écrivain

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Annick Geille

Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié onze romans et obtenu entre autres le Prix du Premier Roman et le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels Playboy-France, Pariscope et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, AG dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis sept ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».