EXTENSION DU DOMAINE DE LA LUTTE
26 mars 2026
Basculement stratégique des États arabes face à l’Iran : vers un grand boum de la guerre au Moyen-Orient ?
Un conflit régional majeur au Moyen-Orient qui couve ? Après des frappes iraniennes contre des infrastructures énergétiques dans plusieurs pays du Golfe - du Qatar à l’Arabie saoudite, en passant par les Émirats arabes unis et le Koweït - les États sunnites durcissent leur posture entre condamnations diplomatiques, tensions avec Téhéran et réflexion sur une réponse militaire.
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THEMATIQUESGéopolitique
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
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Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce