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Un homme brandit un drapeau iranien affichant les visages des anciens et nouveaux dirigeants suprêmes iraniens, Ali et Mojtaba Khamenei, sur la place Enghelab (place de la Révolution) dans le centre de Téhéran, le 25 mars 2026.
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EXTENSION DU DOMAINE DE LA LUTTE

26 mars 2026

Basculement stratégique des États arabes face à l’Iran : vers un grand boum de la guerre au Moyen-Orient ?

Un conflit régional majeur au Moyen-Orient qui couve ? Après des frappes iraniennes contre des infrastructures énergétiques dans plusieurs pays du Golfe - du Qatar à l’Arabie saoudite, en passant par les Émirats arabes unis et le Koweït - les États sunnites durcissent leur posture entre condamnations diplomatiques, tensions avec Téhéran et réflexion sur une réponse militaire.

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MOTS-CLES

Moyen-Orient , conflit , Iran , Etats-Unis , conflit régional

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce