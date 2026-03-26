EXTENSION DU DOMAINE DE LA LUTTE

26 mars 2026

Basculement stratégique des États arabes face à l’Iran : vers un grand boum de la guerre au Moyen-Orient ?

Un conflit régional majeur au Moyen-Orient qui couve ? Après des frappes iraniennes contre des infrastructures énergétiques dans plusieurs pays du Golfe - du Qatar à l’Arabie saoudite, en passant par les Émirats arabes unis et le Koweït - les États sunnites durcissent leur posture entre condamnations diplomatiques, tensions avec Téhéran et réflexion sur une réponse militaire.