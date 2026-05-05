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Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, lors d'une conférence de presse conjointe avec le vice-Premier ministre et ministre de la Défense polonais, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, après leur rencontre au centre d'entraînement des forces terrestres de Bemowo Piskie, en Pologne, le 18 décembre 2025.
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PRISE DE POUVOIR

5 mai 2026

Bascule de pouvoir à l’Otan : les Etats Unis reculent, l’Allemagne avance

La décision de Trump coïncide avec la stratégie de Berlin de devenir la principale puissance militaire conventionnelle d'Europe.

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MOTS-CLES

OTAN , Etats-Unis , désengagement , Allemagne , France , Armée , Défense , Pologne , Union Européenne , Russie

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.