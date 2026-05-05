PRISE DE POUVOIR
5 mai 2026
Bascule de pouvoir à l’Otan : les Etats Unis reculent, l’Allemagne avance
La décision de Trump coïncide avec la stratégie de Berlin de devenir la principale puissance militaire conventionnelle d'Europe.
3 min de lecture
MOTS-CLESOTAN , Etats-Unis , désengagement , Allemagne , France , Armée , Défense , Pologne , Union Européenne , Russie
THEMATIQUESGéopolitique
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
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Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.