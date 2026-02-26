BILLET POUR LES 8EMES

Barrage Ligue des Champions : PSG/Monaco : 2/2 (5/4 cumulé), le PSG se qualifie dans la douleur

Le PSG s'est contenté d'un match nul (2-2) contre l'AS Monaco pour se qualifier pour les 8es de finale de Ligue des champions.