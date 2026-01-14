LOGIQUE MARCHANDE

Barbie « autiste » : quand l’inclusion devient un produit et le handicap un segment de marché

Présentée comme une avancée inclusive, la Barbie « autiste » soulève pourtant de profondes questions éthiques. Derrière le discours de la diversité, se dessine une logique marchande qui transforme le handicap en argument marketing et l’inclusion en produit consommable. Peut-on vraiment sensibiliser sans caricaturer, représenter sans stigmatiser, inclure sans marchandiser ? Une tribune de Olivia Cattan, Présidente de SOS autisme France.