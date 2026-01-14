©
Des poupées Barbie exposées lors du photocall de l'exposition « Barbie » au Design Museum de Londres, le 1er juillet 2024.
LOGIQUE MARCHANDE
14 janvier 2026
Barbie « autiste » : quand l’inclusion devient un produit et le handicap un segment de marché
Présentée comme une avancée inclusive, la Barbie « autiste » soulève pourtant de profondes questions éthiques. Derrière le discours de la diversité, se dessine une logique marchande qui transforme le handicap en argument marketing et l’inclusion en produit consommable. Peut-on vraiment sensibiliser sans caricaturer, représenter sans stigmatiser, inclure sans marchandiser ? Une tribune de Olivia Cattan, Présidente de SOS autisme France.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Olivia Cattan est écrivaine, journaliste, présidente de Paroles de Femmes et de SOS autisme.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Olivia Cattan est écrivaine, journaliste, présidente de Paroles de Femmes et de SOS autisme.