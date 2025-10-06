Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Businessil y a 2 heures
Le président du directoire du groupe Radiall, Pierre Gattaz, pose lors d'une séance photo en studio à Paris, le 30 août 2022.
Atlantico business

Baisser les dépenses publiques pour faire de la croissance, Pierre Gattaz veut que le patronat défende des réformes libérales

« Gagnez plus, c’est maintenant » : le titre du manifeste de Pierre Gattaz est volontairement démagogique. Mais, en réalité, il énumère toutes les mesures qui seraient capables de restaurer la prospérité pour tous. Et ces mesures sont d’ordre libéral, enterrées depuis un demi-siècle par la culture de gauche. Contre la bêtise politique, l’efficacité économique …

avec Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

