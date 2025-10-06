Businessil y a 2 heures
Atlantico business
Baisser les dépenses publiques pour faire de la croissance, Pierre Gattaz veut que le patronat défende des réformes libérales
« Gagnez plus, c’est maintenant » : le titre du manifeste de Pierre Gattaz est volontairement démagogique. Mais, en réalité, il énumère toutes les mesures qui seraient capables de restaurer la prospérité pour tous. Et ces mesures sont d’ordre libéral, enterrées depuis un demi-siècle par la culture de gauche. Contre la bêtise politique, l’efficacité économique …