Le rappeur portoricain Bad Bunny se produit sur scène lors de sa tournée mondiale « Debi tirar mas fotos » à Mexico le 10 décembre 2025.
"HALF-TIME SHOW"

8 février 2026

Bad Bunny, un choix délibérément controversé pour le Super Bowl

La finale du Super Bowl se déroule dans la nuit de ce dimanche à lundi. À cette occasion, la NFL a fait un choix qui ne laisse personne indifférent : confier le spectacle de la mi-temps à l'artiste Bad Bunny.

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Flavia Cardoso image
Flavia Cardoso

Flavia Cardoso est professeure agrégée de commerce et d'économie à l'Universidad del Desarrollo.

Jannsen Santana image
Jannsen Santana

Jannsen Santana est professeur adjoint de marketing au sein de TBS Education.

Belinda Zakrzewska image
Belinda Zakrzewska

Belinda Zakrzewska est professeure adjointe de marketing à l'Université de Birmingham.

