Le chanteur portoricain Bad Bunny reçoit le prix de l'Album de l'année pour « DeBI TIRAR MaS FOToS » lors de la 26e cérémonie des Latin Grammy Awards au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, le 13 novembre 2025.

CHOIX POLEMIQUE

17 novembre 2025

Bad Bunny, méga-star et porte-parole des frustrations politiques de l’Amérique

La sélection de Bad Bunny pour le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2025 a rapidement déclenché une tempête politique nationale. Dans l’Amérique polarisée d’aujourd’hui, la pop culture n’est plus seulement divertissement : elle est devenue le nouveau front des guerres culturelles, où chaque choix artistique peut être interprété comme un symbole politique et utilisé pour mobiliser l’indignation de masse.

