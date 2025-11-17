CHOIX POLEMIQUE

17 novembre 2025

Bad Bunny, méga-star et porte-parole des frustrations politiques de l’Amérique

La sélection de Bad Bunny pour le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2025 a rapidement déclenché une tempête politique nationale. Dans l’Amérique polarisée d’aujourd’hui, la pop culture n’est plus seulement divertissement : elle est devenue le nouveau front des guerres culturelles, où chaque choix artistique peut être interprété comme un symbole politique et utilisé pour mobiliser l’indignation de masse.