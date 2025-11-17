Le chanteur portoricain Bad Bunny reçoit le prix de l'Album de l'année pour « DeBI TIRAR MaS FOToS » lors de la 26e cérémonie des Latin Grammy Awards au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, le 13 novembre 2025.
CHOIX POLEMIQUE
17 novembre 2025
Bad Bunny, méga-star et porte-parole des frustrations politiques de l’Amérique
La sélection de Bad Bunny pour le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2025 a rapidement déclenché une tempête politique nationale. Dans l’Amérique polarisée d’aujourd’hui, la pop culture n’est plus seulement divertissement : elle est devenue le nouveau front des guerres culturelles, où chaque choix artistique peut être interprété comme un symbole politique et utilisé pour mobiliser l’indignation de masse.
Adam Klein est professeur agrégé de communication et d'études médiatiques à l'université Pace, campus de New York.
