CHRONIQUE LITTERAIRE
20 juin 2026
"AvatarS" de Daniella Pinkstein
Avec AvatarS, Daniella Pinsktein signe un roman ambitieux et profondément habité, à la croisée de l'histoire, de la philosophie et de la métaphysique. Inspirée par les archives d'Oyneg Shabes et la mémoire d'Emmanuel Ringelblum, l'autrice interroge la capacité des êtres humains à résister au chaos, à préserver leur dignité et à faire survivre l'espérance lorsque tout semble voué à la destruction.
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MOTS-CLESLittérature , critique littéraire , culture
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).
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A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).