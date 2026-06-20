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CHRONIQUE LITTERAIRE

20 juin 2026

"AvatarS" de Daniella Pinkstein

Avec AvatarS, Daniella Pinsktein signe un roman ambitieux et profondément habité, à la croisée de l'histoire, de la philosophie et de la métaphysique. Inspirée par les archives d'Oyneg Shabes et la mémoire d'Emmanuel Ringelblum, l'autrice interroge la capacité des êtres humains à résister au chaos, à préserver leur dignité et à faire survivre l'espérance lorsque tout semble voué à la destruction.

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MOTS-CLES

Littérature , critique littéraire , culture

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

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