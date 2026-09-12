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Karim Khan. (Image d'illustration)
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TRIBUNE

12 septembre 2026

Avant de défendre une nouvelle fois la CPI, la France devrait s’interroger sur ceux qui l’ont dirigée

Après la destitution historique de Karim Khan et les révélations visant son prédécesseur Luis Moreno Ocampo, la Cour pénale internationale affronte une crise qui menace son principal capital : sa crédibilité.

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MOTS-CLES

Cour Pénale Internationale , Karim Khan , Emmanuel Macron , international , justice internationale

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce

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