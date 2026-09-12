TRIBUNE
12 septembre 2026
Avant de défendre une nouvelle fois la CPI, la France devrait s’interroger sur ceux qui l’ont dirigée
Après la destitution historique de Karim Khan et les révélations visant son prédécesseur Luis Moreno Ocampo, la Cour pénale internationale affronte une crise qui menace son principal capital : sa crédibilité.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
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Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce