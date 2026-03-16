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Blurred background"Au Sud, l’agonie"
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ATLANTI-CULTURE

16 mars 2026

"Au Sud, l’agonie" : Ils ne peuvent rien me faire mon garçon… Je suis un héros

De : Philippe Pelaez, Hugues Labiano Ed. Glénat 56 p. 16 €

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MOTS-CLES

Au Sud , agonie , Philippe Pelaez , Hugues Labiano , bande-dessinée

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Nicolas Autier pour Culture-Tops

Nicolas Autier est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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