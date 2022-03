Au revoir « Pôle Emploi », bonjour « France Travail » !

Une personne s'entretient avec un conseiller d'un centre Pôle Emploi, dans le nord de la France, lors d'un forum sur l'emploi, le 30 mars 2016.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les chômeurs - peut-on encore les appeler comme ça ? - ne toucheront plus les allocations de « Pôle Emploi » mais de « France Travail ». Ainsi en a décidé le gouvernement qui leur veut du bien. Certes, les allocations ne seront pas augmentées pour autant. Mais les mots « travail » et « France » leur donneront un vernis noble et chaleureux.

De la sorte, on ne dira plus « chômeurs » mais « Français momentanément écartés du monde du travail ». Voilà qui sera chic et qui redonnera de l’allant à ces millions de Français qu’on appelait auparavant « chômeurs ». C’est ainsi que tout change pour que rien ne change. Et ça va coûter un peu d’argent car il faudra débaptiser les enseignes de « Pôle Emploi ». D’autres dépenses importantes seront occasionnées par la refonte des logiciels de l’ex « Pôle Emploi ».

Mais qu’est ce que quelques euros quand il s’agit de rendre sa dignité au peuple ? De méchantes langues insinuent que c’est le cabinet McKinsey qui a trouvé, pas gratuitement s’entend, cette nouvelle et belle appellation.

Interrogé sur cette question, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, s’en est tiré par une pirouette : « peu importe, ce qui compte c’est ce qu’il y a derrière ». Pour notre part, nous tenons à disculper McKinsey : Macron est suffisamment génial pour avoir trouvé ça tout seul…

