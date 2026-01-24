POLITIQUE
Un montage des portraits du Premier ministre canadien Mark Carney et du dirigeant chinois Xi Jinping (image d'illustration).

Un montage des portraits du Premier ministre canadien Mark Carney et du dirigeant chinois Xi Jinping (image d'illustration).

DE CHARYBDE EN CHINA

24 janvier 2026

Au moins aussi inquiétant que la perspective d’un conflit ouvert avec les Etats-Unis, la soumission tranquille du Canada et de certains Européens à la Chine

Alors que la relation transatlantique se fragilise, le Canada et plusieurs pays européens esquissent un rapprochement pragmatique avec Pékin. Mais derrière la tentation de la diversification stratégique se profile des risques majeurs avec la dépendance économique, les pressions politiques, l'espionnage et l'influence transnationale. Entre nécessité géopolitique et perte de souveraineté, l’Occident joue une partie à haut risque avec la Chine.

Thomas Grjebine et Emmanuel Lincot

Thomas Grjebine

Thomas Grjebine est responsable du programme  « Macroéconomie et finance internationales » au CEPII. Ses domaines de recherche portent sur la macroéconomie internationale, les déséquilibres européens et les politiques budgétaires et fiscales. Il travaille également sur les cycles immobiliers.

Diplômé de Sciences Po Paris et de l'Ecole d'Economie de Paris, il est titulaire d'un doctorat en économie obtenu à Sciences Po (2013).

Emmanuel Lincot

Professeur à l'Institut Catholiuqe de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).

