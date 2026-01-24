©
Un montage des portraits du Premier ministre canadien Mark Carney et du dirigeant chinois Xi Jinping (image d'illustration).
DE CHARYBDE EN CHINA
24 janvier 2026
Au moins aussi inquiétant que la perspective d’un conflit ouvert avec les Etats-Unis, la soumission tranquille du Canada et de certains Européens à la Chine
Alors que la relation transatlantique se fragilise, le Canada et plusieurs pays européens esquissent un rapprochement pragmatique avec Pékin. Mais derrière la tentation de la diversification stratégique se profile des risques majeurs avec la dépendance économique, les pressions politiques, l'espionnage et l'influence transnationale. Entre nécessité géopolitique et perte de souveraineté, l’Occident joue une partie à haut risque avec la Chine.
12 min de lecture
Thomas Grjebine est responsable du programme « Macroéconomie et finance internationales » au CEPII. Ses domaines de recherche portent sur la macroéconomie internationale, les déséquilibres européens et les politiques budgétaires et fiscales. Il travaille également sur les cycles immobiliers.
Diplômé de Sciences Po Paris et de l'Ecole d'Economie de Paris, il est titulaire d'un doctorat en économie obtenu à Sciences Po (2013).
Professeur à l'Institut Catholiuqe de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).
