La galaxie du Sculpteur dans une image composite du réseau de télescopes spectroscopiques nucléaires de la NASA (NuSTAR) et de l'Observatoire européen austral au Chili.
VERS L'INFINI

4 mars 2026

Astéroïdes, supernovae, trous noirs : la plus grande caméra astronomique au monde cherche à répondre aux grands mystères de l'univers

Avec le lancement de la caméra astronomique la plus grande jamais construite, l’Observatoire Vera C. Rubin ouvre une nouvelle ère d’exploration cosmique. Grâce à un relevé de dix ans scrutant les profondeurs de l’univers, les scientifiques espèrent éclairer certaines des questions les plus fondamentales sur l’origine et la structure du cosmos.

Joshua Weston Go to Joshua Weston page

Joshua Weston
Doctorant

Doctorant, École de mathématiques et de physique, Université Queen's de Belfast

