VERS L'INFINI

4 mars 2026

Astéroïdes, supernovae, trous noirs : la plus grande caméra astronomique au monde cherche à répondre aux grands mystères de l'univers

Avec le lancement de la caméra astronomique la plus grande jamais construite, l’Observatoire Vera C. Rubin ouvre une nouvelle ère d’exploration cosmique. Grâce à un relevé de dix ans scrutant les profondeurs de l’univers, les scientifiques espèrent éclairer certaines des questions les plus fondamentales sur l’origine et la structure du cosmos.