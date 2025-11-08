POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Le soleil. (Image d'illustration)

Le soleil. (Image d'illustration)

© AFP or licensors

MAG

8 novembre 2025

Assombrir artificiellement le soleil comme le font les éruptions des volcans ? La solution de géo-ingénierie qui pourrait produire des résultats... apocalyptiques

Injecter des particules réfléchissantes dans la stratosphère pour refroidir la Terre : l’idée paraît séduisante, mais les chercheurs alertent sur un remède potentiellement pire que le mal. Derrière la promesse d’une planète artificiellement rafraîchie, le spectre d’un déséquilibre climatique global se profile.

Photo of François-Marie Bréon
François-Marie Bréon Go to François-Marie Bréon page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

science , soleil , éruptions , Géo-ingéniérie , apocalypse

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
François-Marie Bréon image
François-Marie Bréon

François-Marie Bréon est chercheur physicien au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Il a participé à la rédaction du 5ème rapport du GIEC. Il est spécialiste de l'utilisation des données satellitaires pour comprendre le climat de la Terre. François-Marie Bréon est aussi porte-parole de l'Association française pour l'information scientifique (Afis).

Populaires

1L’Europe, cette championne auto proclamée de la transition énergétique qui fait pourtant nettement moins bien que des puissances accusées d’être des attentats à la planète
2N’en déplaise au RN et à LFI, voilà pourquoi l’assurance vie est tout sauf un produit improductif
33I/ATLAS : une mystérieuse accélération de l’objet stellaire fonçant vers la Terre fait dire à un astronome de Harvard qu’il s’agit… d’extra-terrestres
4L’Allemagne prévoit des contrôles médicaux pour tous les hommes en âge d’être appelés sous les drapeaux
5Les entreprises, grandes bénéficiaires d’un système fiscal injuste ? Tous les chiffres pour comprendre pourquoi c’est… 100% FAUX
6Donald Trump fait fuir une partie des universitaires américains vers l’Europe mais vers où exactement ?
7Laeticia Hallyday se sucre un milliardaire, Jennifer Aniston retape un coach; Madonna surkiffe Rosalía, Katy Perry sparatomise Orlando Bloom; Rihanna & A$AP Rocky se fourrent à Paris, Charlene frandouille à Monaco, Marlene Schiappa instaposte son 3ème