Défaillances d’État

Assassinée malgré de multiples signalements : la mort de Sandra Pla, un cas chimiquement pur de défaillance de l’Etat

Tuée en 2020 par son ex-compagnon malgré six mois d’alertes ignorées, Sandra Pla est devenue le symbole d’un féminicide « annoncé ». Alors que le Tribunal judiciaire de Paris examine la plainte de sa famille, c’est toute la chaîne pénale et administrative qui se retrouve mise en cause. Christophe Eoche-Duval dénonce dans cette affaire une défaillance « chimiquement pure » de l’État, révélatrice d’une culture de l’impunité et d’une absence d’obligation de résultat dans la protection des citoyens.