Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 23 au 29 août

Sociétéil y a 5 heures
Des manifestants tiennent des pancartes devant une banderole où l’on peut lire « Pas une de plus », lors d’une mobilisation organisée par plusieurs associations féministes en marge d'un procès pour féminicide. (Image d'illustration)
Des manifestants tiennent des pancartes devant une banderole où l’on peut lire « Pas une de plus », lors d’une mobilisation organisée par plusieurs associations féministes en marge d'un procès pour féminicide. (Image d'illustration) © AFP or licensors
Défaillances d’État

Assassinée malgré de multiples signalements : la mort de Sandra Pla, un cas chimiquement pur de défaillance de l’Etat

Tuée en 2020 par son ex-compagnon malgré six mois d’alertes ignorées, Sandra Pla est devenue le symbole d’un féminicide « annoncé ». Alors que le Tribunal judiciaire de Paris examine la plainte de sa famille, c’est toute la chaîne pénale et administrative qui se retrouve mise en cause. Christophe Eoche-Duval dénonce dans cette affaire une défaillance « chimiquement pure » de l’État, révélatrice d’une culture de l’impunité et d’une absence d’obligation de résultat dans la protection des citoyens.

avec Christophe Eoche-Duval
author imageChristophe Eoche-Duval

Christophe Eoche-Duval est juriste et essayiste. Il a publié « Le prix de l'insécurité: Enquête sur une défaillance d'Etat » aux éditions Eyrolles et « L’inflation normative » aux éditions Plon.

Voir la bio »

Assassinée malgré de multiples signalements : la mort de Sandra Pla, un cas chimiquement pur de défaillance de l’Etat

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

France